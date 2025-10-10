Gilberto Mora es "como Cuauhtémoc Blanco"... ¡y solo tiene 16 años!

Enrique Gómez

Que el entrenador de la Selección Mexicana te compare con tres de los jugadores más talentosos que han nacido en el país no es poca cosa y mucho menos, que te contemple para ir a la próxima Copa del Mundo.

Pero no olvidemos que Gilberto Mora aún tiene 16 años y que tiene que pasar por varios cambios en su vida a todos los niveles. Por suerte, el ‘Vasco’ asegura que el futbolista está bien asesorado y que con el talento único que muestra, claramente lo llamará para el Mundial 2026 si mantiene el nivel.

“El chavo tiene otro nivel en la parte de futbol. Vi a Tomás Boy, vi a Benjamín Galindo, vi a Cuauhtémoc Blanco, lo veo a él y son cuates distintos, que antes de que venga la pelota ya saben qué esta pasando y juegan de primera, la guardan… es un talento; se tiene o no se tiene y este güey lo tiene con 16 años”, comentó el director técnico del Tri en entrevista con Alberto García Aspe, histórico exjugador mexicano.

“Pero es un niño. Físicamente, las patitas, la carita, tiene hasta granitos. Yo a esa edad estaba en la prepa y con mi cigarrito. Y es lo que tiene este chico, está bien arropado por sus padres, por sus representantes y por su club porque Jorge (Hank) se preocupa mucho por él. Es un diamante que hay que ir puliendo”, agregó el estratega acerca del futbolista que llevó y alineó en algunos partidos de la Copa Oro.

Mora ha deslumbrado con su visión, calidez y madurez dentro de la cancha en el Mundial sub-20 y también en la Liga MX, donde ya acumula 41 partidos y una colección de siete goles, tres este torneo. Por eso, no hay razones para pensar que el jugador no estará en la próxima Copa del Mundo (con 17 años).

“Claro que puede llegar al Mundial. No sé si llegue o no, pero tiene todo para ir”, sentenció el técnico acerca de este jugador, a quien la afición ya empieza a ver como el nuevo ‘mesías’ del futbol mexicano.