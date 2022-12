Gerardo Arteaga no se sintió mundialista: "parece que ni estuve ahí"

Ser uno de los tres jugadores de campo que no vio un solo minuto en Catar 2022 debe ser muy duro. De hecho, Gerardo Arteaga sintió como si no hubiera estado en la lista final para el Mundial.

Habrá quienes se conforman con estar en la nómina mundialista, pero no el jugador del Genk, quien se sinceró después de ser parte de los únicos cinco futbolistas que no tuvieron actividad en el torneo.

“Todas las noches que me acuesto me pongo a pensar y siento como si no estuve ahí… sinceramente no me da esa emoción”, publicó el lateral izquierdo en redes sociales, a ocho días de la eliminación de México en la Copa del Mundo, donde tampoco Rodolfo Cota, Alfredo Talavera (porteros), Johan Vásquez y Luis Romo tuvieron minutos de juego durante los tres partidos que duró la participación del Tri en el certamen.

Todas las noches que me acuesto me pongo a pensar y siento como si no estuve ahí… sinceramente no me da esa emoción. — Gerardo Arteaga (@Arteaga_Gera) December 8, 2022

¿Por qué no vio minutos? En contraparte de los ‘arrumbados’, hubo otros que jugaron todos los partidos y uno fue Jesús Gallardo, titular en la lateral por izquierda (misma posición que la de Arteaga) y que jugó los 270 minutos junto con Guillermo Ochoa, César Montes, Héctor Moreno y Luis Chávez.

Con 24 años de edad, Arteaga aspira a jugar la próxima Copa del Mundo en Norteamérica 2026, tal vez hasta entonces pueda sentirse ‘mundialista’, pues en Catar 2022 nunca tuvo esa sensación.