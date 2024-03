¿Fin del cuento? Carlos Vela y Giovani dos Santos están sin equipo

Los dioses gemelos que se inventó el futbol mexicano están sin equipo en el tercer mes del 2024.

¿Es el fin del camino para Carlos Vela y Giovani dos Santos? Lejos de cambiar la historia del futbol mexicano como todos soñaron, estos jugadores, dueños de un talento único y una calidad mesiánica que deslumbró en el Mundial sub-17 de 2005 están sin equipo, incluso hay quienes creen que ‘Gio’ ya está retirado definitivamente, pues aunque solo tiene 34 años no juega un partido profesional desde su fracaso en América.

Ninguno de los dos ha anunciado formalmente su jubilación como futbolistas profesionales, pero al día de hoy ambos son agentes libres, una condición poco remondada para deportistas de su edad.

Cruz Azul sí buscó a Carlos Vela, pero ¿él prefirió quedarse sin equipo? Iván Alonso reconoció que el delantero estuvo en el radar de La Máquina

Vela jugó su último partido hace unos meses y se sabía que su idea era continuar su carrera, pero no ha podido conseguir equipo, la temporada de la MLS comenzó hace un mes y el resto de las ligas tienen su mercado cerrado, por lo que quizá regrese a las canchas hasta verano, si es que en estos meses no le toma cariño a la vida de ‘jubilado’ y decide que ya no quiere dedicarse un deporte que nunca ha sido su favorito.

A casi 19 años de Perú 2005, así las carreras del ex Barcelona y del ex Arsenal:

Giovani dos Santos

· 34 años

· Último partido: 11 de abril 2021

· Último gol: 4 de abril 2021

· Último partido con México: 23 de junio 2018

· Último gol en Selección: 3 de junio 2018

· Último club: América:

Carlos Vela

· 35 años

· Último partido: 9 de diciembre 2023

· Último gol: 24 de agosto 2023

· Último partido con México: 2 de julio 2018

· Último gol en Selección: 23 de junio 2018

· Último club: Los Ángeles FC

Lo de Giovani sí parece un retiro irremediable y el caso de Vela preocupa, pues a su edad es muy mala noticia estar tanto tiempo sin equipo. A reserva de lo que decidan estos jugadores, lo cierto es que ninguno llegó al olimpo que construyó la afición mexicana para ellos. Igual ninguno lo pidió.