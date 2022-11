Es oficial, Andrés Guardado se retira de la Selección después del Mundial

Estamos ante los partidos de despedida Andrés Guardado en la Selección Mexicana. Él mismo lo admitió.

El jugador de 36 años aseguró que el último partido que juegue el Tri en Catar 2022, a donde sea que llegue, marcará el fin de su carrera en el equipo ‘azteca’, pues se retirará habiendo jugado cinco Mundiales, tal como lo hizo Rafa Márquez en Rusia 2018, cuando se despidió del futbol.

“Estoy convencido que el último partido que me toque jugar en el Mundial será mi último partido en selección. Ahí se acaba mi camino en selección”, comentó el ‘Principito’ en entrevista con Star +.

Ningún otro jugador mexicano tiene una carrera más larga que la de Andrés en Europa, pues han sido 15 años ininterrumpidos desde que llegó al Deportivo La Coruña en 2007, por lo que no cambiaría todo a cambio de llegar a cuartos de final (el quinto partido) en un Mundial, pero vaya que lo anhela.

Mal momento, pero Andrés Guardado igualó el legendario récord de Claudio Suárez

Eso sí, el canterano del Atlas, recientemente rechazado por los directivos del propio club de sus amores, aseguró que en México no se le valora como sí lo hacen en Europa, pero él lo entiende.

“Es normal porque toda mi carrera la he hecho en Europa, es que en Europa se me respeta un poco más, entrenadores, compañeros de profesión, prensa, creo que valoran mucho lo que he hecho acá y lo que sigo siendo acá. En México siento que me ven como un dinosaurio, pero no es algo por lo que me deje guiar; llevar mi vida y tomar decisiones es parte de ser jugador”, afirmó el jugador del Betis.

Guardado, quien fue el arma secreta de Ricardo La Volpe en el Mundial de 2006, buscará trascender con México en su quinto Mundial, aunque esta vez hacer historia y pasar de los octavos de final luce especialmente difícil.