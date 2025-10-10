¿Es exagerado el dominio que tiene Colombia sobre México?

Enrique Gómez

¿Cómo es que Colombia es tan favorito sobre México si su único título importante es justamente la Copa América que le ganó al Tri en 2001? La razón podría estar en el poder de plantilla, pero, sobre todo, en el historial de los últimos partidos directos, donde el conjunto sudamericano tiene una paternidad.

El conjunto ‘cafetalero’ ha vencido categóricamente al Tri en los últimos tres enfrentamientos (3-2, 3-2 y 2-0), además de que le ha ganado en seis de las últimas siete oportunidades desde 2005 hasta ahora.

Así llegan ambos equipos para este gran partido que se llevará a cabo en Arlington, Texas: