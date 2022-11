Erick Gutiérrez, en su mejor momento para el Mundial de Catar 2022

Ahora que pasa por uno de los mejores momentos de su carrera en Europa, Erick Gutiérrez espera aprovechar al máximo su segundo Mundial, el primero donde se ganó a pulso un lugar en la lista.

El jugador del PSV es uno de los mejores mediocampistas defensivos de la Eredivisie, por lo que, a diferencia de lo que fue la Copa del Mundo de Rusia 2018, esta vez espera hacer valer su buen nivel en favor del equipo ‘azteca’, donde la principal competencia justamente radica en la media cancha.

“No estuve mucho en el proceso de Juan Carlos Osorio. Al final me metí por una lesión de Diego Reyes el último día. Él decidió hacerse un lado porque no estaba al 100%. Yo era consciente de cómo me metí al Mundial, pero al final estuve ahí. Lo disfruté como los que jugaban. Es algo que no me esperaba. Yo no me imaginaba ir y al final fui y disfruté”, recordó el ‘Guti’ en palabras para Marca Claro.

“Ahora es totalmente distinto. Estoy cumpliendo mi sueño. Venir a Europa. Jugar competencias de gran nivel. Me siento importante y muy bien para aportar cosas buenas a la selección. Espero que lo que estoy demostrando aquí en mi club poderlo llevar a selección y ayudar”, agregó el futbolista de 27 años.

Gutiérrez tiene tres goles y una asistencia en la presente temporada y en los últimos dos partidos completó los 90 minutos y el sábado será su último partido con el PSV antes de incorporarse a la concentración de la Selección Mexicana, de cara al Mundial que inicia en justamente nueve días.

El canterano de Pachuca está viviendo su quinta temporada en el futbol holandés y en la campaña pasada tuvo su mejor rendimiento, gran momento para responder considerando que es año mundialista.