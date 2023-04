¿Entonces cuándo? 'Chicharito' Hernández no será llamado ante Estados Unidos

Aún no es el momento para que ‘Chicharito’ Hernández regrese Selección Mexicana. Ni siquiera porque ya se recuperó de su lesión, el partido amistoso en cuestión es en Arizona y hay un nuevo técnico en el banquillo.

En la lista de jugadores que revelará en unas horas Diego Cocca no aparecerá el nombre de Javier Hernández, pero esta vez la razón no es personal como en la era del ‘Tata’ Martino, sino meramente deportiva, pues el futbolista no está en ritmo y solo tiene 35 minutos en seis meses.

De acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, el jugador que todos esperaban ver de vuelta después de casi cuatro años de ausencia no reaparecerá para el duelo amistoso ante Estados Unidos el 19 de abril, pues el técnico ha decidido que aún no está en nivel para llamarlo y exponerlo en un partido tan llamativo, pues aunque sea un duelo fuera de Fecha FIFA, no deja de ser el ‘clásico de CONCACAF’.

México se llenará de caras nuevas para el duelo ante Estados Unidos En la lista de 23 jugadores para el partido amistoso aparcen Luis Malagón y dos atlistas

Parecía el momento ideal para llamar a Hernández, al tratarse de un partido interesante, pero sin relevancia deportiva y más considerando el escenario (Estadio de la Universidad de Phoenix), pues Arizona está pegado a California y al igual que en Los Ángeles radican muchos mexicanos.

Además, se sabe que en este momento ‘Chicharito’ está debajo de Henry Martín, Santiago Jiménez (y posiblemente hasta Raúl Jiménez) como el delantero principal de la Selección, por lo que hubiera sido una buena oportunidad de juego para él considerando que ninguno de los ‘europeos’ fue convocado.

¿Entonces cuando será llamado Javier? Se sabe que Cocca ya se acercó a él como emisario de la reconciliación entre el Tri y su goleador estelar, por lo que seguramente será considerado cuando tome mejor ritmo y quizá lo veamos nuevamente ante Estados Unidos el 15 de junio, en las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF.