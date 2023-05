Edson Álvarez, el plan B del Barcelona y Bayern Munich

Todo depende de Kimmich y de que Borussia Dortmund no se adelante

La depresión en el Borussia Dortmund puso en pausa sus ambiciones para este mercado de verano y por eso no se ha concretado la llegada de Edson Álvarez.

Pero aunque la opción de emigrar a este ‘grande’ de la Bundesliga emociona al mexicano y esta vez el Ajax sí está dispuesto a darle salida, hay otros equipos interesados en él, nada menos que el Bayern Munich y el Barcelona, por lo que si el Borussia no quiere competir con ellos, debe apresurarse.

Álvarez termina contrato a mediados de 2024 y por eso el Ajax no se ha puesto demasiado ambicioso con la venta del jugador, de hecho se dice que pide 40 millones de euros, menos de lo que llegó a ofrecer Chelsea, pues sabe que si no se deshacen del mexicano ahora, se irá libre el próximo año, sin embargo, no ha llegado esa supuesta oferta de Alemania de la que tanto se habla.

La fiesta de Borussia Dortmund terminó en tragedia

De acuerdo con Sky Sport, tanto Barcelona como Bayern podrían ‘madrugar’ al Dortmund y todo dependerá de la decisión que tome Joshua Kimmich, pues si opta irse de Múnich y firmar por el equipo culé, la opción principal para su reemplazo sería el mexicano, mientras que Edson es la segunda opción del conjunto catalán, en caso de que, justamente, no pueda concretar el fichaje del alemán.

El dolor de perder el título de la Bundesliga en la última fecha parece tener aturdido al Borussia Dortmund, pero deben espabilar si no quieren dejar escapar el fichaje de Edson, quien se ha convertido en un pilar del Ajax durante las cuatro temporadas en que ha estado con el club, al cual llegó a mediados de 2019.

Edson fue el tercer mejor mediocampista defensivo de la Eredivisie en la temporada pasada y en realidad siempre se ha mantenido en los primeros lugares de rendimiento, pero ¿está listo para el Bayern o Barcelona?