Edson Álvarez destapa al 'Tata' Martino: "contra Argentina era un extraño"

La popularidad del ‘Tata’ Martino en el futbol mexicano quedó por los suelos después de lo hecho en la Copa del Mundo de Catar 2022, pero un año y medio después, parece que aún podía empeorar.

Aquellos que piensan que el entrenador ‘regaló’ el partido ante Argentina en la fase de grupos del Mundial podrán sumar otro argumento con la revelación que hizo Edson Álvarez, quien extrañamente fue suplente en ese duelo pese a que parecía ser uno de los pilares en el proyecto del técnico argentino.

“Cuando llega el Mundial no me sentía titular indiscutible, pero sí sentía muchas posibilidades de jugar. Cuando llega el partido de Polonia hasta ahí todo iba bien, con él la relación como siempre, llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo era alguien extraño, como si nunca me hubiera visto jugar”, develó Edson, quien igual admitió que hasta aquel fatídico partido, tenía buena relación con el técnico.

Cero dudas que con Edson Álvarez en la cancha NUNCA habría sucedido este gol. pic.twitter.com/OqGA5Yf6Tb — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 19, 2024

“En algún momento yo tenía una gran relación con el 'Tata', una gran relación de que venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas, él es una persona que le gusta mucho hablar de futbol y le interesaba mucho el sistema del Ajax”, agregó hoy futbolista del West Ham en charla con Caliente TV.

Argentina, eventual campeón del mundo, llegó al partido contra México tras haber perdido en su debut ante Sudáfrica, mientras que el Tri llegaba con un sufrido empate ante Polonia. De un partido a otro, Martino hizo cuatro cambios cuestionables, pues prescindió de jugadores que parecían estar en buen nivel, como Jorge Sánchez, Edson Álvarez y Henry Martín para plantar una línea de cinco defensas.

Seguramente por frustración e importancia, muchos recriminan al ‘Tata’ una 'ayuda' ante su país natal, pues si México hubiera ganado ese encuentro, Argentina se hubiera ido eliminado en la primera ronda.