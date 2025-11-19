Dolorosa comparación entre México y Estados Unidos para cerrar el 2025

Enrique Gómez

El título de Copa Oro fue una fantasía para la Selección Mexicana, mientras que la derrota en la final fue un despertar para Estados Unidos.

Tras el torneo oficial de la CONCACAF en el verano, el Tri y el equipo ‘barras y estrellas’ tuvieron seis partidos amistosos y los rivales fueron prácticamente los mismos, por lo que el desempeño de ambos equipos para cerrar este año premundialista es perfectamente calibrable.

Así que mientras México no ganó uno solo de los amistosos, Estados Unidos conquistó cuatro victorias (una histórica ante Uruguay). Es decir, aunque en el mano a mano el equipo ‘azteca’ se impuso en el duelo final, el conjunto anglosajón tiene mucho mejores referencias a estas alturas y luce más preparado y afinado para encarar la Copa del Mundo del 2026.

México pierde contra Paraguay y también toda su credibilidad El Tri cierra el 2025 (premundialista) con seis partidos seguidos sin ganar

Así la situación entre los dos ‘gigantes’ de CONCACAF, coanfitriones, además, del próximo Mundial:

Final de la Copa Oro: Estados Unidos 1-2 México (6 de julio 2025)

Siguientes partidos del 2025:

MÉXICO ESTADOS UNIDOS MES Empate 0-0 con Japón Derrota 2-0 ante Corea del Sur Septiembre Empate 2-2 con Corea del Sur Victoria 2-0 contra Japón Septiembre Derrota 4-0 ante Colombia Empate 1-1 con a Ecuador Octubre Empate 1-1 frente a Ecuador Victoria 2-1 ante Australia Octubre Empate 0-0 con Uruguay Victoria 2-1 contra Paraguay Noviembre Derrota 2-1 contra Paraguay Victoria 5-1 frente a Uruguay Noviembre

Estados Unidos le metió 5 a Uruguay e hizo historia para CONCACAF Impresionante crecimiento del equipo de Pochettino en los últimos meses

Balance en los partidos amistosos para cerrar el año:

· 4 empates y 2 derrotas para México (-5 goles)

· 4 victorias, 1 empate y 1 derrota para Estados Unidos (+6 goles)

El equipo de Javier Aguirre y el de Mauricio Pochettino compartieron cinco (de seis) rivales en las tres Fechas FIFA de la segunda mitad del año, la única excepción fue que el equipo latinoamericano enfrentó a Colombia y el conjunto estadunidense se midió con Australia, por mucho el oponente más ‘débil’ en todo su calendario de partidos posterior a la Copa Oro.

México ilusionó a todos con el título ante Estados Unidos, pero después descubrió que ni siquiera está al nivel de los equipos 'B'; en cambio, su archirrival concluyó el 2025 con una goleada histórica ante Uruguay.