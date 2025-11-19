Enrique Gómez
Dolorosa comparación entre México y Estados Unidos para cerrar el 2025
Enfrentaron a los mismos rivales tras la Copa Oro y los resultados fueron muy distintos
El título de Copa Oro fue una fantasía para la Selección Mexicana, mientras que la derrota en la final fue un despertar para Estados Unidos.
Tras el torneo oficial de la CONCACAF en el verano, el Tri y el equipo ‘barras y estrellas’ tuvieron seis partidos amistosos y los rivales fueron prácticamente los mismos, por lo que el desempeño de ambos equipos para cerrar este año premundialista es perfectamente calibrable.
Así que mientras México no ganó uno solo de los amistosos, Estados Unidos conquistó cuatro victorias (una histórica ante Uruguay). Es decir, aunque en el mano a mano el equipo ‘azteca’ se impuso en el duelo final, el conjunto anglosajón tiene mucho mejores referencias a estas alturas y luce más preparado y afinado para encarar la Copa del Mundo del 2026.
Así la situación entre los dos ‘gigantes’ de CONCACAF, coanfitriones, además, del próximo Mundial:
Final de la Copa Oro: Estados Unidos 1-2 México (6 de julio 2025)
Siguientes partidos del 2025:
|
MÉXICO
|
ESTADOS UNIDOS
|
MES
|
Empate 0-0 con Japón
|
Derrota 2-0 ante Corea del Sur
|
Septiembre
|
Empate 2-2 con Corea del Sur
|
Victoria 2-0 contra Japón
|
Septiembre
|
Derrota 4-0 ante Colombia
|
Empate 1-1 con a Ecuador
|
Octubre
|
Empate 1-1 frente a Ecuador
|
Victoria 2-1 ante Australia
|
Octubre
|
Empate 0-0 con Uruguay
|
Victoria 2-1 contra Paraguay
|
Noviembre
|
Derrota 2-1 contra Paraguay
|
Victoria 5-1 frente a Uruguay
|
Noviembre
Balance en los partidos amistosos para cerrar el año:
· 4 empates y 2 derrotas para México (-5 goles)
· 4 victorias, 1 empate y 1 derrota para Estados Unidos (+6 goles)
El equipo de Javier Aguirre y el de Mauricio Pochettino compartieron cinco (de seis) rivales en las tres Fechas FIFA de la segunda mitad del año, la única excepción fue que el equipo latinoamericano enfrentó a Colombia y el conjunto estadunidense se midió con Australia, por mucho el oponente más ‘débil’ en todo su calendario de partidos posterior a la Copa Oro.
México ilusionó a todos con el título ante Estados Unidos, pero después descubrió que ni siquiera está al nivel de los equipos 'B'; en cambio, su archirrival concluyó el 2025 con una goleada histórica ante Uruguay.
