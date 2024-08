Dirigir a México en 2030 y después al Barcelona, el objetivo de Rafa Márquez

Con mucho menos manejo de medios que Javier Aguirre, pero con respuestas más directas, Rafael Márquez se presentó como el nuevo auxiliar técnico de la Selección Mexicana y eventual director técnico para el proyecto hacia Norteamérica 2026. El ‘Kaiser’ es de pocas palabras, pero aclaró varios temas.

Pero no le pregunten si va a vivir en México o en España como lo hace actualmente:

“No voy a dar mi dirección. Me ofende esa pregunta porque es cuestionar mi compromiso. Si estoy aquí es porque amo a mi país y a mi selección. Voy a dejarlo todo viviendo aquí, allá o donde sea”.

En la misma conferencia de prensa, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol informó que “Rafa tiene contrato hasta 2030” y aunque “ningún” nombramiento es “antibalas”, está convencido de que los tiempos se darán de acuerdo a la planeado y que en seis años, Márquez seguirá al frente.

¿Ilusionados? Así se ven Javier Aguirre y Rafael Márquez a cargo de la Selección Mexicana

Pero, ¿el exjugador del Barcelona le cree a una Federación que ya despidió a dos entrenadores en cuestión de un año a pesar de que el discurso de compromiso y respeto a los proyectos era el mismo?

“Confío en mi trabajo. Nunca he tenido miedo al fracaso. Se va a trabajar para que haya resultados, pero si no, no pasa nada; uno se cae y se vuelve a levantar. Hay un proyecto, se están haciendo bien las cosas. Los resultados hay que trabajarlos y esperamos en un futuro seguimos aquí hablado”.

Dejar su cargo como director técnico en el Barcelona B para ser auxiliar en un equipo con crisis de es una buena oportunidad para Márquez (él lo dice), pues es “hacer un máster con el mejor entrenador que ha tenido México”, recordando que él mismo es un técnico en formación que quiere “prepararse” para tener “las riendas” en el próximo ciclo mundialista y “regresar al Barça un día como entrenador”.

Rafa eligió creer en la promesa del Tri y por mientras, el exfutbolista más exitoso que ha tenido el futbol mexicano aprenderá el entrenador más reconocido que ha dado esta tierra ¿Qué podría salir mal?