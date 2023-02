Diego Cocca, orgulloso de ser el director técnico de México

Diego Cocca es el nuevo director técnico de la Selección Mexicana. Los directivos Rodrigo Ares de Parga y Jaime Ordiales fueron los encargados de presentarlo y de explicar que él fue quien más los convenció entre otros cinco candidatos.

Al tomar el micrófono, Cocca, quien hizo bicampeón al Atlas y que dirigió a Tigres al arrancar el actual torneo mexicano, afirmó que es un verdadero reto llegar al Tricolor, pues sabe del potencial que tienen los jugadores de este país para destacar.

Una vida dedicada al fútbol y con el 💚 en México 🇲🇽, así es la trayectoria de Diego Cocca. 👏🏼 #LaSelecciónEsDeTodos #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/tPDwGN6zKR — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 10, 2023

"Realmente me siento un privilegiado de ser el técnico de la Selección Mexicana. Es algo importante por ser el seleccionador de ese país que me ha dado muchísimo. He creído como persona y como profesional".

Y añadió: "Tener la posibilidad de ayudar a crecer a la Selección de México es algo que no podía dejar pasar. Me he sentido cómodo y sé que ellos buscaban lo mejor. He hablado con la comisión y creo que todos buscamos lo mismo".

¿Cuál es tu sentir?

"Me siento elegido y ese es el primer paso para el éxito. La directiva y el técnico estamos de acuerdo. Me siento seguro de poder trabajar para hacer crecer a la Selección Mexicana".

"México me ha hecho crecer como persona, como profesional y me volvió a recibir como Técnico. Para mi forma de sentir, poder ayudar a México para hacer crecer a su Selección es un privilegio y una oportunidad que no podía dejar pasar".



🎙️ Diego Cocca.#LaSelecciónEsDeTodos — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 10, 2023

Cocca sabe que su llegada no resultó agradable para Tigres, equipo al que dirigía hace algunos días y por tal motivo mandó un mensaje: "Quiero agradecer a la gente de Tigres por darme la posibilidad de trabajo. Me han tratado de maravilla. Para los jugadores no tengo más que agradecimiento, pero siento y pienso que la posibilidad de dirigir a la Selección es un orgullo del que me siento orgulloso"

"Lo único que puedo prometer es trabajo, humildad y el objetivo de que la Selección Mexicana crezca", puntualizó.

"Creo mucho en el futbolista mexicano. Tiene mucho talento, pero no es suficiente. Tenemos que hacer un equipo ganador. ¿Hasta cuándo?, no hay techo. Esto se trata de crecer día a día, pero no tengo duda de que lo lograremos"