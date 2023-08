¿Desperdició un lugar? Raúl Jiménez no se arrepiente de haber ido a Catar

Pese a que casi no jugó y su lugar pudo ser para Santiago Giménez, Raúl no lo lamenta

Tal vez muchos piensen que la Selección Mexicana desperdició un lugar en la Copa del Mundo al convocar a Raúl Jiménez, pero para que lo sepan de una vez: él no se arrepiente de nada.

Aunque el ahora delantero de Fulham solo jugó 56 minutos en Catar 2022 (porque en realidad nunca estuvo a tono físicamente) y su lugar bien pudo haber sido usado por un futbolista que estuviera sano y en ritmo tal como el goleador del Feyenoord, Santiago Giménez, el veterano atacante no lamenta nada.

“Me la volvería a jugar para estar en Qatar. Es una decisión de la que no me arrepiento. Yo me sentía bien y si a mí me dicen que estoy para jugar, obviamente voy a ir. Al final no tuve los minutos que hubiera querido, pero también es algo de lo que yo estaba consciente”, dijo sin empachos el atacante en una entrevista para la Premier League, un campeonato donde no anota desde febrero de 2022.

Raúl consideró que en México no se le ha valorado como él merece y afirmó que las críticas por su llamado al Mundial fueron desmedidas, pese a su pésimo momento físico y futbolístico.

“Yo siempre hago lo que me toca. Acá en Inglaterra valoran más lo que uno ha hecho. Creo que son dos cosas diferentes el club y la Selección, pero se percibe algo distinto y se agradece. No te estoy diciendo que todos me tienen que decir que soy el mejor jugador del mundo, pero sí hay que tener fundamentos en lo que estás criticando”, agregó el delantero, quien dejó al Wolverhampton para esta temporada.

Al final, México firmó una de sus peores participaciones en los Mundiales, donde solamente anotó dos goles y el ‘Tata’ Martino prácticamente se olvidó de Jiménez y Rogelio Funes Mori. Para eso, aunque Raúl no esté de acuerdo, seguro hubiera sido mejor ‘correr el riesgo’ con Santiago Giménez.