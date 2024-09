¿Cuánto duró? Javier Aguirre ya recibió su primera amarilla con México

Ni dos partidos completos duró ‘limpio’ Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana.

Durante el segundo tiempo del partido ante Canadá, el ‘Vasco’ recibió su primera tarjeta de amonestación por su apasionado reclamo hacia el silbante. El estratega protestó una supuesta mano del rival (que no había en realdad) dentro del área y el clegiado no le aguantó más gritos y lo ‘pintó’.

Aguirre, entrenador mexicano conocido internacionalmente, suele vivir con mucho ímpetu los partidos y pese a que no había elementos para que se marcara penal (además de que no había VAR por ser partido amistoso), ‘enloqueció’ en su área técnica y se ganó la primera tarjeta amarilla en su regreso al banquillo de la Selección Mexicana, misma que no tuvo un buen partido en el estadio de los Dallas Cowboys.

El estratega de 65 años no pudo contener su impotencia ante la falta de juego de sus dirigidos y a los 56 minutos del segundo partido, recibió la amonestación por parte del árbitro.

Contando ambos partidos, Aguirre duró 146 minutos 'limpio'.

La posibilidad de amonestar a los entrenadores surgió hace unos años y ha evitado cualquier número de expulsiones, pues hay que recordar que antes, la única acción disciplinaria contra estrategas mal portados era la cartulina roja. Ahora, todos suelen tranquilizarse tras ver el rectangulito amarillo.

¿Expulsarán al ‘Vasco’ en algún momento de su etapa con el Tri? Si el equipo no mejora, seguramente Aguirre se seguirá desesperando, pero lo cierto es que los años le han dado cierta mesura.