Con Jaime Lozano, México va a estar "en lo más alto"

El seleccionador de México, Jaime Lozano, aseguró estar listo para colocar al futbol de su país en los primeros planos a nivel internacional, con la meta principal en la Copa Mundial del 2026.

"Vamos a poner el nombre de México en alto; quiero hacer historia y llegar lo más alto posible. No duden que vamos a trabajar más que cualquier otro seleccionador, eso ténganlo en cuenta", señaló el técnico en unas declaraciones circuladas a los medios por la Federación Mexicana de Futbol.

🎙 Así nos compartió @jaime_lozano_ sus emociones, luego de ser confirmado como nuestro DT rumbo al 2026. ⚽️ 🇲🇽



Más de sus palabras. 🗣️ https://t.co/B9idjGrVGF#VamosTodos pic.twitter.com/dVVbhO1f1f — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 11, 2023

Después de ganar la Copa Oro en un momento de crisis del Tri, Lozano fue ratificado este jueves como entrenador del equipo, un reto para el cual, según dijo, se ha preparado por mucho tiempo.

"Es un privilegio en la selección nuevamente; me ha tocado estar como jugador, como director técnico, ahora ratificándome. Me siento contento, orgulloso porque he pasado muchísimo tiempo preparándome para oportunidades como está, trabajando fuerte para dar lo mejor de mí", indicó.

México fue eliminado en la fase de grupos en el Mundial de Catar 2022, después de siete Mundiales consecutivos en los que se clasificó a octavos de final y ahora se prepara para por lo menos acceder a los cuartos de final en el Mundial del 2026, del cual será una de las sedes.