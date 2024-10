Cómo olvidar cuando Carlos Vela rechazó a México y a Miguel Herrea

A lo largo de su carrera, Carlos Vela ha rechazado a la Selección Mexicana en múltiples ocasiones, pero quizá el desaire más recodado sea cuando desechó la oportunidad de ir a la Copa del Mundo de 2014.

En ese entonces, Miguel Herrera estaba convencido de que podría convencer al ‘Bombardero’, incluso viajo a España con la seguridad de que podría persuadirlo, sin embargo, regresó a México ‘bateado’ por un jugador que estaba en muy buen momento, pero que seguía desencantado con el equipo de su país (tal como en los últimos seis años).

“Yo lo quería convencer antes del Mundial. Fui a España a tratar de convencerlo y la verdad que no, me bateó, me dijo: ‘la verdad que no estoy metido, no estoy concentrado, tú me vas a llevar y yo tendré que ir, pero no estoy metido, no voy a entrenar bien y no voy a funcionar. Le dije que gracias por ser honesto”, contó el entrenador que llevó al Tri a los octavos de final de aquel torneo en Brasil.

Ahora que Carlos Vela volvió, la Selección Mexicana se apunta Javier Aguirre habló sobre el jugador que lleva nueve meses sin jugar

En palabras con FOX Sports México, el ‘Piojo’ reconoció que, cuando Carlos finalmente se sumó al Tri después del Mundial y se lució contra Países Bajos (equipo que eliminó al equipo 'azteca' en la Copa del Mundo) le quedó la idea de que el destino pudo ser diferente en Brasil con Vela dentro de la plantilla.

“Después del Mundial me dice Gio (Dos Santos): ‘Carlos quiere platicar contigo’, le dije que me marcara. Hablamos y me dijo que se había quedado con muchas ganas de estar con nosotros en Selección y me dijo que tenía ganas de regresar. El primer llamado después del Mundial fue para un partido contra Holanda en Holanda, les ganamos 3-2 con dos de Vela. Dije, cómo no estuvo en el Mundial”, agregó.

Vela ha hecho su carrera al margen del Tri, incluso en los últimos años ha dejado claro que no piensa volver a la Selección, pues igual considera que en los Mundiales de 2010 y 2018 no hubo diferencia con él en el contingente.