Claro que el 'Chucky' Lozano pensó retirarse de la Selección Mexicana

Por todas las veces que terminó maltrecho en la Selección Mexicana, el ‘Chucky’ Lozano llegó a pensar seriamente ya no regresar a jugar con el Tri; ya eran muchas desgracias.

El jugador del Napoli reconoce que últimamente no ha vivido los mejores momentos de su carrera tanto con su club como en la Selección Mexicana, pero mucho han tenido que ver las incesantes lesiones, como aquella que se llevó en julio de 2021, cuando recibió 40 puntos de sutura por fuerte golpe que se llevó cuando fue proyectado hacia el césped y chocó de cara contra la rodilla del portero de Trinidad y Tobago.

“Sí pasó por mi mente el no regresar a Selección Mexicana, la lesión del ojo fue la más complicada, pasó de todo y platicando con la familia ellos me convencieron a volver y mi deseo de estar. Pasé un año muy complicado, no estaba en mi mejor momento y era lesión tras lesión y no podía llegar a mi mejor nivel”, comentó el delantero de 27 años, uno de los jugadores estrella del equipo ‘azteca’.

Escalofriantes imágenes del choque que le dobló el cuello al 'Chucky' Lozano

En el día de medios, donde el ‘Chucky’ vivió una divertida historia con Jesús Gallardo al quitarle toda la atención de la prensa, el jugador minimizó las críticas hacia el ‘Tata’ Martino, pues consideró que cada proceso es similar e incluso se vivió mucho mayor pesimismo en el proyecto con Juan Carlos Osorio.

“Siempre ha sido así, yo viví el proceso con Juan Carlos Osorio en 2018 y fue lo mismo; actualmente es igual, el entrenador que viene, entrenador que sabe cómo es todo, no es algo nuevo, no sé por qué será, pero siempre son complicados los procesos para los entrenadores de Selección Mexicana”, agregó Lozano, autor del gol en la victoria 1-0 del Tricolor ante Alemania en la Copa del Mundo de Rusia.

‘Chucky’, últimamente señalado en el Napoli por su berrinche al no ver minutos ante el Milan y ser vinculado con el Bayern Munich, sabe que su participación será determinante para el Tri en Qatar 2022.