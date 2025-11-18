'Chucky' Lozano, prácticamente descartado para jugar ante Paraguay

Héctor Cantú

El delantero mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano ha quedado prácticamente descartado para ver minutos en el duelo amistoso del cuadro mexicano ante Paraguay.

A pesar de que ha sido uno de los jugadores con mayor presencia en las últimas convocatorias de Javier Aguirre, quedaría relegado de este duelo amistoso debido a una sobrecarga muscular.

El ‘Chucky’ terminó con visibles muestras de dolor físico el partido anterior ante Uruguay. Este lunes se le habrían practicado pruebas médicas que le dejan en seria duda para ser elegible en el próximo duelo.

De acuerdo al reporte de Rodolfo Landeros, la resonancia magnética practicada a Lozano arrojó una sobrecarga muscular.

Considerando que Lozano aún tiene que reportarse con San Diego para enfrentar las semifinales de Conferencia en la MLS, lo más probable es que Javier Aguirre decida prescindir de sus servicios para este duelo.

Aunado a esta ausencia, también se esperan algunos cambios en el equipo titular mexicano, como la presencia de Gilberto Mora y los posibles minutos de Armando ‘La Hormiga’ González, flamante campeón de goleo de la Liga MX.