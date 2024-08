'Chicharito' Hernández 'ya calienta' para volver al Tri con Javier Aguirre

Si Javier Aguirre llevó al ‘Guille’ Franco al Mundial de Sudáfrica 2010 y es verdad que firmó con la condición de tener control total en la Selección Mexicana, mejor será que ‘Chicharito’ Hernández empiece a aplicarse, porque su regreso al Tri podría darse a pesar de que ya van cinco años de ausencia.

Él lo sabe. Las puertas del conjunto ‘azteca’ volverán a abrirse para él y tendrá cuenta nueva con un técnico que no aceptará ninguna opinión de los directivos en lo que se refiere a temas deportivos, ni tampoco cargará con los ‘muertos’ de otros procesos. Solo hay un problema: es imposible que cualquier entrenador quiera llamar a Javier con su nivel actual, por más que sea el goleador histórico de su selección.

Así fue el primer torneo de 'Chicharito' Hernández en su regreso a Chivas

Los veteranos serán abrazados nuevamente y los jóvenes deberán ganarse su lugar. En ese sentido, es obvio que ‘Chicharito’ podrá ser considerado, sin embargo, su nombre sobresale justo ahora porque le dio ‘like’ en una publicación de México sobre el ‘Vasco’, quien tomará al Tri por tercera vez en su carrera, luego de los malos resultados con Jaime Lozano y su forzado cambio generacional en Copa América.

Javier no juega en la Selección Mexicana desde una indisciplina en 2019 y no hace dos goles en una misma temporada desde 2022, pero se sabe que Aguirre no acepta imposiciones y tampoco le teme a tomar decisiones polémicas. Aun así, ‘Chicharito’ no tiene el nivel para estar en el Tri; al menos por ahora.