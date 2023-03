'Chicharito' Hernández pidió más apoyo para la Selección Mexicana

Javier 'Chicharito' Hernández, además de futbolista, es un reconocido 'streamer' en la plataforma Twitch, donde juega en vivo y suele emitir opiniones como en esta ocasión lo hizo sobre la Selección Mexicana.

El delantero de Los Angeles Galaxy y máximo anotador en la historia del 'Tricolor' habló sobre los abucheos que se registraron en el Estadio Azteca durante el partido ante Jamaica y le pidió más apoyo a los seguidores.

Todos podemos mejorar por el bien de nuestro país! 🇲🇽 pic.twitter.com/iWMoEXCY2F — Javier “Chicharito” Hernandez (@CH14_) March 27, 2023

"Todos nosotros como fanáticos tenemos el derecho de exigir y de pedir, de poder quejarnos si las cosas no van como queremos. Tu selección va ganando y va haciendo goles, aplaudes. No está teniendo buenos resultados y te quejas, ¿no creen que eso es extremo?"

Y añadió: "Entonces, ¿dónde está el apoyo? Cuando el 'Chicharito' hace tres goles, festejas, no apoyas, entonces cuando tu Selección empata ante Jamaica abuchean, no estás apoyando. Eso yo creo como fanático, yo estoy pagando el boleto, pero entonces no hay apoyo a la Selección".