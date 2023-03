'Chicharito' Hernández está a punto de regresar al Tri y eso se nota

De vez en cuando ‘Chicharito’ Hernández lanza discursos de unión y amistad, pero esta vez fue más allá al hablar sobre la Selección Mexicana y muchos creen que está “en campaña” por su inmimente regreso al Tri.

A través de un video en vivo en sus redes sociales donde incluso mencionó al presidente de México por su conocido apodo, el jugador llamó a todos los mexicanos a mejorar como personas, pues solo así se podrá tener un país más fuerte y un equipo de futbol que sea capaz de competir por títulos mundiales.

“Para que a México le vaya bien no depende del ‘Peje’, no depende de Diego Cocca, de Chicharito, ni de Raúl Jiménez o ‘Chucky’ Lozano, depende de todos nosotros. Para que nos merezcamos ser campeones del mundo tenemos que mejorar, empezando jugadores, luego aficionados, directivos y, al final, medios de comunicación”, declamó el atacante de 34 años tras la oleada de críticas sobre la Selección.

El atacante también fijó su desacuerdo con el comportamiento de la afición en el último partido en el Estadio Azteca, que mostró su molestia (casi sin intención) hacia el equipo en general y en especial a jugadores como Guillermo Ochoa o Raúl Jiménez, referentes del Tri en los últimos fracasos.

Todos podemos mejorar por el bien de nuestro país! 🇲🇽 pic.twitter.com/iWMoEXCY2F — Javier “Chicharito” Hernandez (@CH14_) March 27, 2023

“Apoyo es lo que falta. Como fanático uno puede, creo, quejarse, abuchear, silbarse. Claro que sí, cada quien es libre de hacer lo que quiera; entonces, no hay apoyo a la Selección. Contra Jamaica se dominó, se tuvieron llegadas y no se pudo concretar, tampoco se perdió; entonces, creo que no es para abuchear, tampoco celebrar”, sentenció Hernández acerca del empate 2-2 el pasado fin de semana.

A través de un videoblog, el periodista André Marín aseguró que Hernández está muy cerca de volver al Tri (seguramente para el duelo ante Estados Unidos el 19 de abril) luego de tres años borrado con el ‘Tata’ Martino y eso se nota en esta “interesante campaña” en pro del equipo y en contra de la actitud de la afición, que, quizá inconscientemente, sigue molesta por la temprana eliminación en Catar 2022.

El regreso del máximo goleador de la Selección Mexicana se ve muy cerca, después de todo, si no estuvo presente en la última convocatoria fue por su lesión. Bueno, al menos se ahorró los sonoros abucheos.