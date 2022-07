Charlyn Corral, triste por estar 'borrada' de la Selección Mexicana

Uno de los objetivos principales de la delantera mexicana Charlyn Corral, después de pasar una larga temporada jugando en Europa, era ser tomada en cuenta por la Selección Mexicana y poder colaborar en los distintos compromisos del Tricolor.

Sin embargo, como la propia jugadora lo mencionó, desde la última etapa de Leonardo Cuéllar al frente del equipo mexicano y en el comienzo de la gestión de Mónica Vergara, no ha sido tomado en cuenta, lo cual es extraño, pues no por opiniones sino por hechos, ella es una de las mejores futbolistas mexicanas de la actualidad.

💃 🎶¡Pero qué buen ambiente se traen nuestras Tuzas en el vestidor! 🎶



¡❤️ si quieren que @CharlynCorral

y @OcampoMonica11 festejen así su próximo gol!#VamosLasTuzas💜 pic.twitter.com/7BxbVAnwSO — Club Pachuca Femenil (@TuzosFemenil) July 14, 2022

"Nunca me he achicado con nadie, desde 2019 estoy 'borrada', desde que era titular con el atlético de Madrid, pero soy una persona franca, siempre hablo con respeto. Pero me tacharon de conflictiva, me eliminaron y de repente inventaron versiones que no tienen que ver conmigo, duele, pero tarde o temprano la verdad siempre sale".

Charlyn no sabe si el haber sido tomada en cuenta hubiera cambiado los resultados de la Selección Mexicana en el Premundial, pero de lo que sí está segura es de el hecho de que podía aportar mucha de su experiencia.

"Yo sabía que podía ayudar, no sé si jugando o no, sé de mi capacidad, sé que estoy en buen momento para aportar algo, pero no se me dio la oportunidad y muchos se dieron cuenta. No son solo los goles, es el liderazgo, es transmitir a las compañeras, puedo aportar muchas cosas, desde la banca o desde donde me lo pidan".