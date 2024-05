Bolivia comenzó su preparación para enfrentar a México

La selección de Bolivia comenzó este lunes sus entrenamientos para el partido amistoso del próximo viernes contra la de México sin los once jugadores de Bolívar que la semana pasada el entrenador brasileño Antonio Carlos Zago incluyó en una lista de 27 convocados.

Bolivia y México han comenzado su puesta a punto para encarar la Copa América que se disputará en Estados Unidos a partir del 20 de junio.

En la lista de Zago hay tres jugadores que militan en clubes extranjeros, los jugadores de Bolívar, que suman once con el llamado a última hora de Henry Vaca en lugar del lesionado Mirko Tomianovic, así como otros que militan en clubes locales.

La selección boliviana de fútbol comenzó este lunes su preparación en Santa Cruz, con labor de gimnasio y fuerza en el hotel de concentración.

La plantilla de Bolívar jugará este martes un partido decisivo para definir su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Para el amistoso con México no estarán los jugadores de The Strongest y Always Ready, que el miércoles decidirán su continuidad en las copas Libertadores y Sudamericana.

"Espero que podamos aprovechar este tiempo y hacer buenos entrenamientos. No tenemos tiempo para preparar bien (el partido) es un amistoso importante para nosotros", dijo el seleccionador de Bolivia a periodistas.

Zago recordó que la selección mexicana está concentrada desde el 14 de mayo, lo que no debe ser obtáculo para que Bolivia haga "un buen partido".

Entre los jugadores ausentes están los defensas Luis Haquín del Ponte Preta brasileño, Roberto Fernández del Baltika ruso y el mediocampista Gabriel Villamil de la Liga de Quito.

Zago tendrá que trabajar a contrarreloj y ya con los futbolistas del Bolívar integrados, deberá ajustar las fichas para definir el equipo que salte el viernes al campo del estadio Soldier Field de Chicago, en Estados Unidos.

La selección de Bolivia ha sido emparejada en el grupo C de la Copa América con las de Estados Unidos, Uruguay y Panamá.