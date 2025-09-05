Así como lo ven, México está atravesando su mejor momento en años

Enrique Gómez

Tal vez la Selección Mexicana no genere mucha confianza, pero, aun así, está pasando por su mejor momento en mucho tiempo. De hecho, aspira a terminar el 2025 con solo una derrota.

¿Podrá apuntarse una nueva victoria ante Japón esta noche en Oakland? El equipo asiático parece tener un plantel de mayor calidad, pero el equipo ‘azteca’ tiene cierto dominio ante este rival.

Desde que llegó Javier Aguirre, el Tri ha ganado cierta estabilidad. No es espectacular y la calidad de su generación de jugadores es notablemente inferior a la otros años, pero al menos el equipo se ha puesto serio, tanto que, desde que llegó el ‘Vasco’, solo ha perdido dos encuentros: el primero de visita ante Honduras (una de las plazas más hostiles de CONCACAF) y el segundo, amistoso contra Suiza.

México, implacable contra equipos asiáticos

Es verdad que aún falta verlo contra las grandes potencias futbolísticas a las que se sometió Jaime Lozano poco antes de ser despedido por el fiasco en Copa América, pero por su efectividad en cuanto a resultados y los dos títulos conquistados en el camino, el Tri al fin se ha puesto del lado amable.

México desde que llegó Javier Aguirre (contra selecciones nacionales):

· 11 victorias, 2 empates y 2 derrotas

· Primer partido: Victoria 3-0 ante Nueva Zelanda

· Primer partido oficial: Derrota 2-0 en Honduras

· Campeón de la Liga de Naciones (por primera vez)

· Campeón de la Copa Oro (por 13° ocasión)

El 'Vasco' debutó con el Tri el 7 de septiembre de 2024, o sea, lleva un año recién cumplido en su tercera etapa.

En los próximos días, Aguirre dirigirá su partido 16 y 17 contra las dos más grandes potencias del futbol asiático: Japón y Corea, por lo que claro que sería un mérito apuntarse dos triunfos o cuando menos, llegar a nueve partidos sin perder, luego de la caída del 8 de junio (4-2) ante la selección de Suiza.

Aunque ha enfrentado a varios equipos de CONCACAF, 11 victorias en 15 partidos (contra selecciones, insisto) no es un mal récord considerando los años antes y después de Catar 2022; tampoco lo es haber vencido a Estados Unidos en la final de la Copa Oro y la primera coronación en la Liga de Naciones.