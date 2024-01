Andrés Guardado quiere dirigir a México y dejar escuela como técnico

Tras haber firmado con León, Andrés Guardado alargó por lo menos un año y medio más su carrera como jugador, pero ¿qué pasará cuando el ‘Principito’ finalmente se retire?

El mediocampista de 37 años tiene muy en claro que quiere ser director técnico, pero no solo eso si no que espera que su estilo se convierta en una escuela como la de Ricardo La Volpe o Josep Guardiola.

Guardado tuvo la carrera europea más larga que se le haya visto a un jugador mexicano y se fue de la Selección Mexicana como el futbolista con más partidos disputados en la historia. Caro que tiene todo el derecho a ponerse las ambiciones más altas, como lo son dirigir al Betis y al mismo Tri.

“Dentro de todos los objetivos que estoy diciendo, claro que muy a futuro ser entrenador de mi Selección. Creo que cualquier mexicano que ha estado ahí le gustaría y soñaría con eso. Para eso primero tengo que ser entrenador de cualquier otro equipo”, dijo Andrés en su despedida con Betis.

“Betis debe tener entrenadores preparados y me voy a preparar para cumplir ese objetivo. Me gustaría ser el entrenador Andrés Guardado y ganarme el nombre como Guardiola, cuando dicen que un entrenador tiene el estilo y es ‘guardiolista’ o es ‘bielsista’ o ‘mourinhista’. A mí me gusta soñar y por qué no que un futuro la gente diga: ‘Este güey es Guardadista’”, declaró el nuevo jugador de León.

Guardado jugó casi 17 años en Europa y disputó 179 partidos con México. Su carrera ha sido muy especial y cuando termine, seguramente querrá marcar historia desde otra plataforma.