Andrés Guardado pide "abrir los ojos" para cambiar el futbol mexicano

Andrés Guardado consideró que con la eliminación de la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial de Catar 2022, "se puede abrir un poco los ojos" y ver qué se está haciendo mal con miras a la edición del 2026 que se disputará en su país, en Estados Unidos y en Canadá.

"El no haber pasado de la fase de grupos te deja un sabor muy amargo. No me atrevería a decir que ha sido bueno, pero sí a lo mejor que nos sirve para abrir un poco los ojos de lo que estamos haciendo en México, de lo que estamos haciendo a nivel de fútbol mexicano en general directivos, entrenadores, prensa...", dijo el centrocampista del Betis.

"Nos puede servir para ver qué nos hace falta para realmente dar ese salto, para cambiar un poco la mentalidad del futbolista mexicano y sobre todo del fútbol mexicano para conseguir ese ansiado quinto partido. Yo creo que tenemos la calidad, tenemos el fútbol para hacerlo”, declaró antes de la gala de entrega de los Premios AS del deporte.

Pese a ello dio por bueno haber jugado por quinta vez la principal cita internacional por países: "Ha sido un sentimiento bastante agridulce. En el lado personal haber llegado al quinto Mundial no es fácil, son muchos años de mantener un nivel y de estar peleando un puesto en la selección".