¿Alguien está de acuerdo con Aguirre? "Valencia no será presa fácil"

Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, afirmó que el Valencia de España, rival de su equipo este sábado en un partido amistoso, no será una presa fácil, a pesar de que no vive un buen momento en La Liga.

“He enfrentado los últimos 15 años al Valencia, lo hice el año pasado ya con Rubén Baraja como entrenador, es un equipo dinámico, joven, que presiona bien, con buenos jugadores, aunque no ha tenido resultados positivos en el inicio de La Liga. Les garantizo que no será un partido fácil, todo partido tiene dificultades, nadie gana por jerarquía”, explicó en la rueda de prensa previo al duelo, que se jugará en Puebla, centro de México.

Ante la dificultad para encontrar selecciones de primer nivel, el Tri de Aguirre cerró un inusual encuentro ante el Valencia, que viajó a México sin jugadores internacionales, con solo 15 que pertenecen al primer equipo y cinco más canteranos.

El partido, ante el antepenúltimo lugar en la clasificación de La liga, levantó críticas entre los hinchas y parte de la prensa, además de que ha registrado una baja venta de boletos, algunos de los cuales se pusieron al 2x1.

Sobre el delantero argentino Germán Berterame, el segundo naturalizado que llama Aguirre, en su proceso que comenzó en julio pasado, el ‘Vasco’ restó importancia a la polémica de convocar a un no nacido en México y en cambio le abrió la puerta a cualquier que tenga pasaporte mexicano.

“No me muevo con base en lo que se dice o se deja de decir. Mi labor está sujeta la critica, me viene bien para saber cómo voy. Me quedo con la idea de que somos mexicanos todos”, sentenció.