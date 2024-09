Alex Padilla tendrá que esperar para debutar con la Selección Mexicana

Javier Aguirre descartó este lunes darle minutos con la Selección Mexicana a Alex Padilla, guardameta del Athletic Club, en el partido amistoso de este martes ante Canadá, el último en la fecha FIFA de septiembre.

Javier Aguirre confirmó cuatro cambios para enfrentar a Canadá

"Me cuesta a lo largo del partido cambiar al portero y no necesito ver a Padilla en un partido porque lo he visto en los entrenamientos y en su club, creo que lo conozco bien. Me costaría hacer un cambio de portero durante un partido porque es una posición específica y les genera desconfianza tanto al que quitas y al que pones”, explicó en la rueda de prensa previa al juego ante Canadá.

Padilla, de 21 años, fue de las principales novedades en la primera lista del ‘Vasco’ Aguirre, para su debut en su tercera etapa, en los encuentros ante Nueva Zelanda y Canadá.

El arquero del Athletic Club se quedó en el banco en la goleada por 3-0 ante los neozelandeses, y aunque había expectativa de si podría tener su primer partido con la selección absoluta mexicana, Aguirre fue claro este lunes al decir que Luis Ángel Malagón, portero del América, defenderá la meta ante Canadá.