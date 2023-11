A Salernitana no le gusta esto: se confirma la lesión de Guillermo Ochoa

Desde que la Selección Mexicana anunció el llamado de Julio González más temprano, estaba claro que Guillermo Ochoa quedaba descartado para el partido de vuelta de la Liga de Naciones de CONCACAF, solo que ahora acaba de hacerse oficial mediante un comunicado que también deja espacio a muchas dudas.

El Tri reveló que el arquero presenta un “Esguince Acromioclavicular Derecho” debido a una “contusión directa sobre el hombro”. No se aclaró por cuánto tiempo estará fuera de las canchas o dónde va a tratarse, pero sí que “no podrá ver actividad en el partido del martes en el Estadio Azteca”, por lo que el Tri deberá inventarse un plan b que no tenía, ya que al parecer no estaba definido el segundo arquero.

Nuestro portero, Guillermo Ochoa, sufrió una contusión directa sobre el hombro derecho, durante el primer tiempo del partido en Honduras. Luego de realizar una resonancia magnética y rayos X, se confirmó que presenta un Esguince Acromioclavicular Derecho y edema de músculos… pic.twitter.com/NuRrlRa2WB — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 19, 2023

Aún no se sabe si el arquero regresará desde antes al Salernitana, pero de cualquier manera lo hará lesionado. Golpe duro para el equipo de la Serie A que parece condenado al descenso, para la Selección Mexicana y para el propio jugador, quien reconoce que a los 38 años una lesión podría complicar su carrera y su estancia en Europa, pues solamente le quedan seis meses de contrato con su club actual.

México deberá descubrir quién es el sustituto de Ochoa en el proyecto de Jaime Lozano, pues más allá de que el elegido como relevo en el duelo de ida (derrota 2-0 en Tegucigalpa) fue Luis Ángel Malagón, parece que el puesto sigue en disputa. En cambio, Salernitana deberá habilitar al francés Benoit Costill, quien solo lleva un partido en la temporada.