Pierre-Emerick Aubameyang elige a la Saudi Pro League

La Saudi Pro League ha atraído a otro jugador de alto nivel: Pierre-Emerick Aubameyang.

El delantero, que jugó la pasada temporada en el Olympique de Marsella, firmó contrato hasta junio de 2026 con el Al-Qadsiah.

Aubameyang debutó profesionalmente en 2008 con el Dijon de Francia, posteriormente jugó con Lille, Monaco, Saint-Étienne, Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea y Olympique de Marsella.

A nivel clubes ha jugado 658 partidos y ha marcado 334 goles. Con la Selección Gabonesa cuenta con 77 participaciones y 31 tantos.

El Al-Qadsiah ascendió a la Primera División tras ganar la Liga Príncipe Mohammad bin Salman con 73 puntos. Además de Aubameyang el club también se ha reforzado con Nacho Fernández, Julián Quiñones y Nahitan Nández.

