Marcelo Gallardo viajó a Arabia Saudita con el Mundial de Clubes en la mente

El técnico argentino Marcelo Gallardo, sin equipo desde que hace un año se despidió de River Plate, partió este sábado a Arabia Saudí para unirse a la dirección técnica del Al-Ittihad, donde, afirmó, "hay mucho para desarrollar".

“Es una decisión que tomé en base a cuestiones que tienen que ver con lo personal", dijo Gallardo a los medios presentes en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Buenos Aires, antes de embarcar hacia Medio Oriente.

"Hay mucho para desarrollar. Me incentivaron también con un gran proyecto de desarrollo en un lugar que está todavía con cierta virginidad", argumentó el 'Muñeco'.

Al-Ittihad es el último campeón de la Saudi Pro League y cuenta con figuras como Karim Benzema, Fabinho, Luiz Felipe y N´Golo Kanté.

"Es un mercado que me abre un poquito la cabeza. Algo diferente. Eso me motiva y me proyecta en este tiempo que tengo ganas de volver a trabajar", contó Gallardo, después de un año que estuvo "fuera del fútbol".

El técnico agregó que al poco tiempo tienen como “desafío hermoso" el Mundial de Clubes, desde el 12 de diciembre próximo en Arabia Saudita: "Nos pone a prueba muy rápidamente y eso está bueno”.