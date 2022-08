¿Ya oyeron? 'Chicharito' se ofrece a jugar gratis con Manchester United

Si el Manchester United quiere un killer comprobado a costo cero, ya saben dónde buscarlo.

‘Chicharito’ Hernández literalmente se ofreció a jugar gratis con los ‘Red Devils’, club con el que militó durante cuatro temporadas, ganó dos ligas y hasta jugó como titular una final de Champions League.

“Esta situación es muy remota, por mi edad y mi pasado, pero si el United viniera por mí, entonces diría ‘sí, jugaré gratis’. Por supuesto, lo haría”, aseguró el delantero en entrevista para The Sun. “También quiero ser muy respetuoso con mi club. Estoy jugando con mucha constancia y en mi mente y mi mundo, mi convicción es ganar un campeonato con LA Galaxy”.

Hernández, autor de 59 goles con el club inglés, también opinó que la crisis por la que atraviesa su exequipo se debe a que nunca supo cómo hacer la transición tras el retiro de Alex Ferguson.

'Chicharito' fue el más feliz en el Skill Challenge contra la Liga MX

“No me sorprende el declive del United porque en la vida no es fácil tener un entrenador durante 26 años de la forma en que lo hizo Sir Alex. Sustituir a ese hombre de esa manera no es fácil. Es como ganar la lotería. ¿Crees que cualquiera que contrates después va a ser capaz de hacer el 80% de lo que hizo Ferguson? La gente que llega trae tanta presión que simplemente no funciona”, analizó.

‘Chicharito’ tiene nueve goles en la actual temporada y el año pasado tuvo su campaña más prolífera en la MLS al anotar 17 goles, más de los que hizo en su mejor temporada dentro de la Premier League.

En Inglaterra valoran mucho al delantero mexicano por su olfato goleador, algo que no se va con los años, por lo que si Manchester desea volver a probarlo, ya saben que no les costaría ni un euro.