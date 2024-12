Tottenham se despacha con la 'cuchara' grande con goleda descomunal

El Tottenham se dio un festín en su visita al Southampton, colista de la Premier League, que vivió una pesadilla en el St. Mary's Stadium, escenario en el que el equipo dirigido por Ante Postecoglou abusó con una goleada (0-5) cimentada en una gran primera parte.



A lo largo de los 45 minutos iniciales, el conjunto londinense marcó todos sus goles. Después, en la segunda, echó el freno de mano, bajó revoluciones y permitió al Southampton terminar el duelo con cierta dignidad dentro de un primer tramo del curso desastroso: suma trece derrotas, dos empates y una victoria con 11 goles a favor y 36 en contra.

“We know when we play our football we’re a tough team to stop.” 💪



Hear from Ange following our 5-0 win at St Mary’s Stadium 💬 pic.twitter.com/enedvToyXC