Todo indica que Rodri no está lesionado

Manchester City quedó eliminado del Mundial de Clubes y, aunque parezca absurdo, no todo fue malo.

Al minuto 53, Rodri ingresó al campo para tratar de remontar el 1-2; eventualmente, los ‘Sky Blues’ consiguieron empatar el marcador y el partido se extendió a los tiempos extra.

Fue en esa instancia que el español encendió las alarmas pues al minuto 100 tuvo que abandonar el terreno de juego. Al término del encuentro Pep Guardiola dijo en conferencia de prensa que “aparentemente Rodri estaba bien y después se ha quejado un poco (de la lesión)”.

