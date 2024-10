"Tarde o temprano me iré del Manchester City", advierte Pep Guardiola

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, confirmó que no tiene una fecha para decidir su futuro y afirmó que el club tiene opciones para cuando se vaya.

El preparador español termina contrato el próximo mes de junio y aún no ha decidido si renovar o marcharse tras nueve temporadas en las que lo ha ganado todo, incluyendo seis Premier League, cuatro de ellas consecutivas, y la primera Champions League en la historia del club.

"El club nunca me ha dicho nada (sobre cuándo tiene que decidir su futuro)", dijo este viernes Guardiola en rueda de prensa.

"Por supuesto que estoy seguro de que tienen opciones para cuando me vaya. Ocurrirá tarde o temprano y tienen que estar preparados. No será una sorpresa. Tengo que estar de verdad convencido de que será lo mejor para el club. No retrasaré ninguna decisión si creo que va a ser malo para el club. Y si me piden una opinión sobre mi sucesor, se la daré, pero no lo tengo que decidir yo, tiene que ser el club", añadió Guardiola.

Manchester City estrenará director deportivo El portugués Hugo Viana sustituirá en el puesto al español Txiki Beguiristain

El español, que nunca ha escondido su deseo de entrenar a una selección nacional, estuvo entre los candidatos para suceder a Gareth Southgate en Inglaterra, y, ante la contratación de Thomas Tuchel, que tenía mayor disponibilidad al poder incorporarse en enero, sus opciones de continuar al menos una temporada más en el City son mayores.

Sin embargo, y pese a enfrentarse varias veces a la misma pregunta sobre su futuro en rueda de prensa, Guardiola no desveló nada. "No lo he decidido aún, cuando tome una decisión lo comunicaré".