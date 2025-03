Raúl Jiménez, pieza clave en la eliminación del Manchester United

Raúl Jiménez sigue estando a la altura de los grandes goleadores de la Premier League y lo ha vuelto a dejar de manifiesto en el partido de eliminación de la FA Cup en el que su equipo, el Fulham, ha eliminado al Manchester United.

Jiménez, quien llegó a 12 goles en la presente campaña, fue pieza clave para que los Red Devils sumaran otro descalabro difícil e digerir. El mexicano entró para disputar los tiempos extra y disparar en caso de llegar a la tanda de penales.

The holders are out 😲



Bernd Leno is the shootout hero for @FulhamFC!#EmiratesFACup pic.twitter.com/1mICZ5tphe