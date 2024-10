¿Qué tan severa es la lesión de Alisson?

Liverpool tendrá que sortear los próximos encuentros sin su portero titulas, Alisson, luego de que se lesionara en la Jornada 7 de la Premier League.

El parte médico señala que el brasileño sostuvo un desgarre en el muslo, por lo que estará fuera de las canchas, al menos, los próximos siete partidos.

Esto significa que Caoimhin Kelleher será el responsable de defender el arco ‘Red’ tanto en la liga local, como en la Champions League.

En la Premier se enfrentará a: Chelsea, Arsernal, Brighton y Aston Villa; mientras que en el torneo continental se medirá a: RB Leipzig y Bayer Leverkusen.

All the action from #CRYLIV 📽️ pic.twitter.com/iDh5iT4ToD