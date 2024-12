Pep Guardiola no descarta dirigir a una selección nacional

Pep Guardiola es uno de los técnicos más exitoso del futbol mundial, pero sabe que llegará el momento en que tenga que parar.

En el podcast Desmontadito, del chef Dani García, el entrenador se sinceró sobre su futuro:

“Soy joven todavía y cuando deje de hacerlo, hay varias cosas que quiero hacer. Una de ellas es aprender francés, dedicarme mi tiempo libre para poder jugar al golf y luego empezar a aprender a cocinar cosas sencillas”.

La crisis de Manchester City en la Premier League no tiene fin

Con esas declaraciones surgieron dos incógnitas: ¿cuándo sucederá? y ¿el Manchester City será su último club?

Guardiola no tiene un evento específico en mente que lo podría llevar a dejar a los ‘Sky Blues’, en realidad sucederá cuando “sienta que ya fue suficiente ahí voy a parar, seguro”. La idea de ir a otro país para tomar a otro equipo no es algo que le apetezca, “hacer eso ya no. No tendré energía. Pensar en volver a empezar, todo el proceso, no”.

Sin embargo, salir del Manchester City podría no significar su retiro, pues podría tomarse un tiempo y volver, pero de otra manera:

“Una selección sí, puede ser, no es el día a día, cada tres días, pero tendría que pararme, creo que me iría bien, pero aún estoy aquí”.

Las estadísticas no mienten, Manchester City está en crisis

También habló sobre la racha negativa que suma con el equipo y lo complicado que resulta lidiar con la derrota, pero la sobrelleva teniendo a “tu gente a tu lado”, aunque eso no quita que tenga que lidiar con “las malas decisiones, por qué he hecho eso, me ha ido mal porque he hecho esto, no les he presionado lo suficiente… el dolor de la derrota, lo sientes solo”

Para finalizar, aceptó que no busca dejar un legado, porque aunque “hace ilusión que después de 20 años hablen del Barcelona, que construimos juntos” le parece que “la pretensión” de querer pasar a la historia es una “equivocación”:

“¿Qué historia? Esto rueda, vas, pasas, llegas y ya está. Hay que pasárselo bien, buen café, buen vino, estar contento cuando ganas, triste cuando pierdes”.