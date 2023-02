Pep Guardiola, dispuesto a irse del Manchester City

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, podría abandonar el club celeste si se descubre que las acusaciones de irregularidades financieras que le han sido imputadas al equipo inglés, resultan ser ciertas.

En conferencia de prensa, Guardiola aseguró que él da la cara por el equipo bajo la sentencia de confianza. Es decir, que defiende al club al que dirige porque cree en la palabra de la dirigencia.

“Soy el portavoz del club, estoy aquí cada tres días y cada palabra que digo realmente la creo. Creo lo que digo. Defiendo a esta gente y al club porque trabajo con ellos. Cuando se les acusa de algo, les pregunto. Ellos me explican esto o aquello y si estoy conforme les creo. Y les digo, si me mientes, mañana no estaré aquí, me iré y no seré más tu amigo”, detalló.

La crisis aparece luego de que la Premier League ha acusado al Manchester City de poco más de 100 irregularidades en sus cuentas que vienen arrastrando desde 2019 en las que no habría dicho la verdad sobre los ingresos relacionados con patrocinios.

La prensa inglesa, que ha seguido el tema con lupa, apunta a que el castigo que podría serle impuesto sería severo, llegando, incluso a descender al equipo.