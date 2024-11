Mohamed Salah, un pie y medio fuera del Liverpool

El delantero egipcio, Mohamed Salah, se siente más fuera que dentro del Liverpool, toda vez que no ha recibido una propuesta para ampliar su contrato con los Reds.

Previo al inicio de una nueva jornada en la Champions League, donde el equipo inglés se medirá ante el Real Madrid de Kylian Mbappé, el histórico futbolista fue tajante al decir que todo parece que su futuro estará lejos de la Premier League.

“La realidad es que estoy más fuera que dentro. No he recibido todavía, alguna propuesta. Estamos casi en diciembre y nadie se ha comunicado conmigo para pedirme que me quede en el club”, detalló.

Gol histórico de Mohamed Salah en la Premier League con Liverpool

En la misma conferencia de prensa, Salah aseguró sentirse decepcionado, pero no con los ánimos para retirarse al final de la temporada. Su deseo es cumplir ese primer objetivo y después pensar en el sitio donde podría recalar si es que no se llega a un acuerdo con el Liverpool.

Salah ha cumplido siete años en el club inglés, donde ha colaborado con 223 goles y 99 asistencias.