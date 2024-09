Mikel Arteta renueva contrato con el Arsenal

Mikel Arteta continuará vinculado al Arsenal tras firmar una renovación de contrato, así lo informó el club en sus medios oficiales.

El técnico, que con el nuevo trato dirigirá al equipo hasta 2027, expresó:

El entrenador llegó para dirigir a los ‘Gunners’ en diciembre de 2019, sustituyendo a Freddie Ljungberg, quien tomó el cargo de forma interina tras la salida de Unai Emery.

Arteta ha dirigido al Arsenal en 235 partidos, de los cuales ha ganado 139, empatado 39 y perdido 57. Además ha ganado una FA Cup y dos Community Shields.

Además, su relación con los ‘Gunners’ no se reduce al banquillo, pues de 2011 a 2016 fue jugador del equipo, disputó 110 partidos y marcó 14 goles; también levantó dos FA Cups y dos Community Shields.

💬 "A really special day."



⏯️ Coming soon: The big interview with Mikel Arteta. pic.twitter.com/APNgmeO7dp