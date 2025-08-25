Mikel Arteta quiere reforzar la defensa de Arsenal con Piero Hincapié

Oscar Sandoval

Arsenal lleva tres temporadas consecutivas rozando el título de la Premier League, tres subcampeonatos que le hacen ir por más y en este curso no será la excepción. Reforzar la defensa será la última tarea de la directiva que buscaría en el fichaje de Piero Hincapié.

Hincapié fue un futbolista importante en el histórico Bayer Leverkusen de Xabi Alonso y se consolidó como uno de los mejores centrales de Europa, sin embargo, el cambio de ciclo tras los éxitos llegó este verano y el sudamericano podría ser el siguiente en abandonar a ‘Las Aspirinas’.

El diario AS señala que el defensor de 23 años está en el radar de Arsenal que planea su fichaje bajo las condiciones de una “cesión con opción de compra obligatoria”. La publicación asegura que el central “pidió salir” la semana pasada y su despedida habría sido ante Hoffenheim, o estaría cerca.

Bild confirma que a Hincapié “quiere unirse” al conjunto londinense que antes de finalizar la operación deberá buscar equipo a futbolistas como Jakub Kiwior y Oleksandr Zinchenko quienes estarían cerca de salir rumbo a Porto y Fenerbahce para abrir un espacio en la plantilla al ecuatoriano.