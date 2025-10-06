Publicación: lunes 13 de octubre de 2025

Redacción FOX Deportes

Martin Odegaard se perderá partidos clave con el Arsenal

El capitán de los 'Gunners' se lesionó la rodilla.

Martin Odegaard abandonó el partido ante West Ham, el pasado 4 de octubre, en el partido de la Jornada 8, y el panorama no es nada alentador.

El noruego tiene un problema en el ligamento medio colateral de la rodilla izquierda que lo dejará fuera de actividad hasta mediados de noviembre.

Esto significa que los ‘Gunners’ no tendrán a su capitán en los partidos de la Premier League contra Fulham, Crystal Palace, Burnley y Sunderland, así como las Jornada 3 y 4 de la Champions League frente al Atlético de Madrid y al Slavia Praga y los octavos de final de la Copa de la Liga.

Odegaard podría volver hasta el 23 de noviembre, cuando el Arsenal reciba al Tottenham en el Emirates Stadium.

Martin Odegaard es la buena noticia de Arsenal previo a la Champions League

Martin Odegaard es la buena noticia de Arsenal previo a la Champions League
Ben White y Bukayo Saka disfrutaron de los ejercicios con los que los futbolistas entraron en calor
Odegaard y Jurrien Timber fueron parte del último entrenamiento de Arsenal previo al duelo de vuelta contra PSG en la Champions League
Declan Rice y Saka serán titular este miércoles en el Parque de los Príncipes
El mediocampista noruego entrenó al parejo de sus compañeros después de salir de cambio por precaución en el partido de Premier League contra Bournemouth
Riccardo Calafiori quien se recupera de una lesión realizó parte de los ejercicios con sus compañeros
Arsenal cayó 1-0 en la ida y tiene 90 minutos para darle vuelta a la eliminatoria

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS