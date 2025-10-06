Martin Odegaard se perderá partidos clave con el Arsenal

Redacción FOX Deportes

Martin Odegaard abandonó el partido ante West Ham, el pasado 4 de octubre, en el partido de la Jornada 8, y el panorama no es nada alentador.

El noruego tiene un problema en el ligamento medio colateral de la rodilla izquierda que lo dejará fuera de actividad hasta mediados de noviembre.

Esto significa que los ‘Gunners’ no tendrán a su capitán en los partidos de la Premier League contra Fulham, Crystal Palace, Burnley y Sunderland, así como las Jornada 3 y 4 de la Champions League frente al Atlético de Madrid y al Slavia Praga y los octavos de final de la Copa de la Liga.

Odegaard podría volver hasta el 23 de noviembre, cuando el Arsenal reciba al Tottenham en el Emirates Stadium.