Manchester United tendría que esperar por su técnico soñado

Oscar Sandoval

La directiva de Manchester United analiza a detalle diferentes perfiles de técnicos y tendría una larga lista de candidatos, además de un favorito que sería Oliver Glasner, sin embargo, el austriaco está firme al frente de Crystal Palace y en Old Trafford tendrían que esperar hasta final de temporada para ficharle.





En el United comienzan a pensar que será difícil encontrar un buen recambio en este momento tras la salida de Ruben Amorim, el carrusel de nombres gira en las oficinas del club con nombres como el de Gareth Southgate y Xavi, entre ellos, pero el nuevo proyecto podría comenzar hasta el próximo verano.

Una de las alternativas que tendría la directiva sería nombrar un técnico interino hasta final de temporada, Ole Gunnar Solskjaer levantaría la mano, para posteriormente lanzarse por su gran objetivo que sería Glasner, según The Telegraph.



El diario británico asegura que el austriaco “es el favorito para reemplazar a Rúben Amorim”, luego de su extraordinario trabajo al frente de Crystal Palace al que llevó a los títulos de la FA Cup y Community Shield.

El United tendría que esperar a final de la temporada para negociar con Glasner que durante el verano podría encontrar competencia con Mauricio Pochettino o Thomas Tuchel quienes entrarían en el radar de los ‘Red Devils’ al concluir la próxima Copa del Mundo.