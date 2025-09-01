Manchester United reforzó la portería antes de terminar el mercado de transferencias

Redacción FOX Deportes

Manchester United ha llegado a un acuerdo para fichar al portero Senne Lammens, del Amberes, por 21 millones de euros.

A warm United welcome to our new goalkeeper: Senne Lammens! 🧤🇧🇪 — Manchester United (@ManUtd) September 1, 2025

Lammens, apodado como el nuevo Thibaut Courtois, ha firmado un contrato de cinco temporadas con los 'Red Devils' y llega para solucionar los problemas en la portería de los de Rúben Amorim.

Ni Altay Bayindir ni André Onana han dado la talla en este inicio de temporada, lo que ha llevado al United a buscar una solución de emergencia y entre fichar a Emiliano Martínez, de Aston Villa, y al joven belga de 23 años, se ha decantado por Lammens.

El arquero es la última incorporación del United en este mercado veraniego en el que se han dejado cerca de 250 millones en los fichajes de Benjamin Sesko (77), Bryan Mbeumo (75), Matheus Cunha (74) y Diego León (4).