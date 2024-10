Manchester United no aguantó más a Erik ten Hag

La derrota de Manchester United a manos de West Ham de último minuto condenó a Erik ten Hag quien este lunes fue destituido del cargo, los números sentencian al neerlandés que pasará a la historia como uno de los peores entrenadores del club, aunque dejará dos títulos en las vitrinas.

Club statement: Erik ten Hag.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) October 28, 2024

Ten Hag no pudo levantar la nave y terminó sucumbiendo al frente del United, los resultados esta temporada no fueron los adecuados, pero desde hace mucho que el equipo no está a la altura y el título de la FA Cup le dio vida al técnico en la peor campaña de los ‘Red Devils’ en la Premier League.

El verano era el momento justo para el cambio de estratega en Old Trafford, sin embargo, el neerlandés recibió el voto de confianza y en nueve jornadas dejó claro que su ciclo debía terminar al sumar cuatro caídas, dos empates y tres triunfos que lo dejaron en la posición 14 de la tabla.

El carrusel de nombres empieza a girar en las oficinas de Old Trafford, pero de momento será Ruud Van Nistelrooy quien se hará cargo del equipo de manera interina para dos partidos importantes, contra Leicester en octavos de la Carabao Cup y frente a Chelsea el próximo domingo.