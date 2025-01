Manchester United goleó a Southampton en 14 minutos

Manchester United estuvo cerca de volver a los malos pasos, luego de que el Southampton lo mantuviera abajo en el marcador desde el minuto 43; por fortuna, apareció Amad Diallo.

Los visitantes mantuvieron la compostura en la defensa y dieron algunos avisos en el arco de los ‘Red Devils’; sin embargo, no pudieron concretar.

La presión del Southampton surtió efecto antes del descanso tras un autogol de Manuel Ugarte.

En el complemento los locales se lanzaron a buscar el empate, pero tanto Bruno Fernandes, como Rasmus Højlund estuvieron errático.

Cuando parecía que el Manchester United sumaría otra derrota, Amad Diallo salió al rescate al 82’.

HE'S ONLY GONE AND DONE IT. 🤯



Amad Diallo gets his second goal in the space of minutes to put Man United ahead late! pic.twitter.com/ZgIBkhJwY1