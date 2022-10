Manchester United aplastó a Tottenham y dio su mejor juego en la Premier League

Manchester United sumó tres puntos importantísimos en su objetivo de acercarse a la zona de Champions League a la que llegaría el próximo fin de semana si derrota a Chelsea que es el cuarto lugar, la victoria sobre Tottenham y la forma es la mejor noticia para los ‘Red Devils’ antes del duelo contra los ‘Blues’.

Los ‘Spurs’ no salieron goleados de Old Trafford porque Hugo Lloris evitó una catástrofe, el portero mantuvo al conjunto londinense en el partido durante la primera mitad con al menos tres atajadas con sello de gol, porque la primera parte fue un tiro al blanco para los locales que no pudieron con el francés.

La suerte de Tottenham terminó en el primer disparo al arco del United en la segunda mitad, Jadon Sancho retrasó un balón a la media luna para que Fred tirara a portería, así lo hizo el brasileño y con un desvío de Ben Davies venció finalmente a Lloris, los visitantes tenían que cambiar su planteamiento si querían sumar.

Los ‘Spurs’ fueron una sombra en Manchester, superados desde el inicio lograron llegar al medio tiempo respirando y habían dado un partido para el olvido, se esperaba alguna reacción, pero nada, no llegó y Bruno Fernandes anotó el 2-0 con un disparo colocado que Lloris tampoco pudo detener.

Manchester United tiene un punto menos que Chelsea, se enfrentan el próximo sábado en Stamford Bridge, es el momento perfecto para llegar a zona Champions, ganar puede ser determinante a final de temporada y marcar el antes y después en la era ten Hag, pero las sensaciones son buenas.