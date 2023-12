Manchester City tomaría la delantera por Claudio Echeverri

Claudio Echeverri abrió la caja de pandora después de hablar abiertamente sobre su futuro, el argentino aseguró que no renovará su contrato con River Plate y el club debe asegurar su venta, a los 17 años es seguido de cerca por diferentes clubes del futbol europeo, pero Manchester City llevaría ventaja.

El ‘Diablito’ reventó la Copa del Mundo Sub 17 con la Selección Argentina y la vitrina lo colocó entre los jóvenes a seguir, no continuará su carrera con el conjunto ‘Millonario’ al no renovar contrato y no faltan pretendientes, aunque los ‘Cityzens’ han comenzado a negociar y lideran la carrera por el mediocampista.

Fabrizio Romano actualizó su informe sobre Echeverri, señaló que Chelsea y Manchester City tienen en agenda al talento argentino quien contaría con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros que sube a 30 “en los últimos días del mercado” y aseguró que ya negociación entre clubes.

La cadena TYC Sports revela que “el City prepara una oferta para llevarse a Echeverri con la intención de dejarlo en el ‘Millonario’ un tiempo más como lo hizo con Julián Álvarez”. La publicación agrega que “dado la buena relación entre clubes”, no se ejecutaría la cláusula y que el juvenil permanecería “un año” en River.