Manchester City empató con Chelsea que sacudió la Premier League

El punto no sirve para los ‘Cityzens’ que cayeron a la tercera posición

Manchester City perdió dos puntos y el segundo lugar de la tabla luego de empatar con Chelsea que no pudo manejar la ventaja, el campeón estaba obligado a ganar para seguir a un paso de Liverpool, pero ahora tiene que pensar primero en Arsenal que escaló al segundo puesto en la Premier League.

Chelsea no está teniendo una buena temporada, sin embargo, cambia de imagen cuando enfrenta a los grandes de Inglaterra y contra Manchester City no fue diferente, esperó a los ‘Cityzens’ y con espacios abiertos generó ocasiones de cara al arco que Nicolas Jackson y Raheem Sterling no aprovecharon.

Los avisos eran claros por parte del conjunto londinense que una jugada a velocidad por la banda derecha consiguió la ventaja. Sterling recortó a Kyle Walker dentro del área y definió sobre Ederson para poner el 1-0 en el marcador a los 42 minutos.

El City tuvo que navegar contra corriente y fue metiendo al conjunto londinense en su área, Erling Haaland no estuvo acertado y los ‘Blues’ se multiplicaron en defensa para despejar el peligro, pero cedieron el empate al 82.

Rodri recogió un balón y disparó para igualar el marcador a ocho minutos del final recuperando un punto para los ‘Cityzens’ que están a cuatro unidades de Liverpool.